Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident de circulație a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DJ 251, la Slobozia Conachi. O mașina in care se aflau trei tineri a explodat și a luat foc in mers, dupa care a parasit partea carosabila, rasturnandu-se intr-un șanț. Șoferul, care n-avea permis, a murit ars, scrie…

- Chris Norman (Smokie) umreaza sa susțina un concert de senzație la Sala Palatului din Capitala, pe data de 6 noiembrie. Radu Groza, cel mai cunoscut impresar roman al momentului, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Adevarul și Click!, cateva secrete din culise.

- Alex Bodi este activ pe rețelele de socializare, acolo unde iși impartașește uneori gandurile și trairile, și unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața lui. Recent, afaceristul a facut o postare unde subliniaza faptul ca nu toți cei care s-au nascut barbați inseamna ca și…

- Radu Ștefan Banica Jr. are o cariera de succes și iși face parinții mandri cu fiecare apariție, iar la școala a fost un elev model. Insa, toate acestea nu l-au ferit, insa, de bullying și problemele specifice multor tineri din Romania. Iata cum le-a depașit.

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța exotica. De data aceasta, au ales un hotel exclusivist de pe insula Sumba (Indonezia). Cu cateva zile inainte de plecare, cei doi indragostiți s-au distrat intr-un club, unde Ema a dansat senzual in fața iubitului.

- Betty Salam a facut primele declarații dupa ce s-a speculat ca ar avea probleme in casnicie. Fiica lui Florin Salam a spus adevarul despre casnicia cu soțul ei, Catalin Vișanescu și a marturisit ca tatal copilului ei este mai gelos decat ea, deși in trecut, ea era cea geloasa.

- Ioana Grama nu se mai ascunde! In urma cu puțin timp, influencerita a facut publice, in mediul online, primele fotografie cu iubitul! Influencerița este mai fericita ca niciodata la brațul milionarului. Cum au fost surpinși cei doi indragostiți.

- Tragedia care a avut loc sambata, in Crevedia, acolo unde exploziile de la o stație GPL care funcționa ilegal a ucis doi oameni și a ranit grav alți 58, a șocat intreaga țara. Alex Bodi a avut o reacție dura in urma deflagrațiilor din județul Dambovița. Afaceristul a facut declarații in cadrul emisiunii…