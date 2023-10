Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate din Venezuela au preluat controlul asupra inca unei inchisori dominate de bande criminale, informeaza Rador Radio Romania.Fortele de securitate din Venezula au preluat controlul asupra inca unei inchisori dominate de bande. Ministrul Afacerilor Interne si al Justitiei a afirmat…

- Barbatul in varsta de 30 de ani a amenințat mai mulți copii, miercuri, intr-un sens giratoriu din municipiul Drobeta Turnu Severin, inainte de a fi rețiunt de polițiști, care l-au dus Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean, informeaza News.ro. „Politia municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizata…

- Miruna Pascu ramane in arest preventiv alte 30 de zile. In motivarea arestarii Mirunei Pascu, femeia a recunoscut ca a greșit și a declarat in fața procurorilor ca nu știa ce face fiul ei.Miruna Pascu, mama beizadelei drogate Vlad Pascu, a vrut sa scape din arest motivand ca nu știa exact ce face fiul…

- Politistii de la Sectia 6 din Bucuresti fac o ancheta dupa ce doi adolescenti de 14 ani s-au taiat la maini cu un cutit, in vestiarul clubului Dinamo, dupa un antrenament. Obiectul era al unuia dintre baieti, iar celalalt ar fi vrut sa il vada, moment in care amandoi s-ar fi ranit accidental.

- Raluca Dragoi este o femeie implinita și fericita! Cantareața și-a cunoscut sufletul pereche, iar acum cei doi se bucura de fetița lor. Bebelușul a venit pe lume mai devreme decat ar fi trebuit inițial, iar acum Raluca Dragoi a dezvaluit de ce a nascut inainte de termen.

- Andreea și Liviu au fost abandonați de parinți, iar cei doi s-au cunoscut la un camin pe vremea cand aveau 14, respectiv 16 ani. De atunci, au decis sa ramana impreuna și sa iși formeze familia de care niciunul nu s-a putut bucura. Cei doi trec printr-o situație dificila, dupa ce, in urma cu trei ani,…

- Gașca Mastercard GO de la Moldindconbank a ajuns la 10 000 de tineri clienți in doar jumatate de an de la lansare – un rezultat impresionant, pentru care dorim sa ne exprimam aprecierea și mulțumirea.