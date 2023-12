Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ispita de la Insula Iubirii, Nicoleta Dragne pare sa fie lovita de ghinion in ultimul timp. Aceasta și-a pierdut cel mai bun prieten pe data de 2 noiembrie 2023. Dupa ce Nor, cațelul Nicoletei, a disparut, au inceput toate problemele pentru aceasta. Cine o harțuiește pe Nicoleta Dragne și de ce…

- De cinci luni, Bianca Pop este cea mai fericita. Bruneta e mamica unei fetițe superbe pe care a și botezat-o in urma cu doar cateva zile. Fosta ispita de la Insula Iubirii face declarații despre momentul emoționant, dar și despre cat de norocoasa e ca o are pe cea mica in viața ei.

- Nicoleta Dragne a cerut ajutorul fanilor. Fosta ispita de la Insula Iubirii a transmis un apel disperat inspre cei care o urmaresc, cu speranța ca o vor ajuta. Cațelul ei a fost dat disparut, iar acum nu poate sa iși explice cum a fost posibil acest lucru. Iata cum arata acesta și ce s-a intamplat,…

- Viața de mama nu este mereu ușoara, iar Adela Popescu poate sa confirme acest lucru. Ea se dedica total creșterii și educarii celor trei baieți ai sai, Alexandru, Andrei și Adrian. Micuții au inceput sa mearga la școala sau gradinița, iar actrița beneficiaza de mai mult timp liber, reușind sa iși duca…

- Alice Peneaca se pregatește de un eveniment important in viața ei și a lui Dragoș Calimente! Vedeta din showbiz-ul romanesc a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre petrecerea de botez a fiicei sale. Alice Peneaca a marturisit ce…

- Pavel Bartoș a dezvaluit ce pact a facut cu soția lui, femeia care i-a cucerit inima și in brațele careia și-a gasit fericirea. Cat de implicat este cunoscutul actor in viața de familie. Ce a declarat, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Viața lui Razvan Kovacs s-a schimbat dupa ce a devenit tatic de fetița. Și-a luat concediu pentru a fi alaturi de micuța Luna, inca de la naștere și se bucura de fiecare momente impreuna. Fostul concurent de la Insula Iubirii o ajuta pe Ema Oprișan in orice situație, fiind foarte dedicat.