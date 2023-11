Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Tate și Tristan Tate s-au prezentat vineri, 3 noiembrie, la Tribunalul București, acolo unde se judeca „modificarea obligatiilor controlului judiciar”, mai precis posibilitatea de restituire a bunurilor confiscate, printre care terenuri, mașini de lux și bani, au declarat surse judiciare pentru…

- Trei zodii din horoscop au parte de surprize incredibile in luna decembrie. Nativii se pregatesc de mutare, caci noul an ii surprinde intr-o locuința noua. Dupa o lunga perioada in care s-au gandit la acest lucru, ei au luat decizia sa treaca direct la fapte. Schimbarea le va aduce multa fericire, inainte…

- Tot mai mulți soliști accepta sa cante, de Sarbatorile de Iarna, in strainatate, pentru romanii din diaspora, pe bani frumoși. In timp ce Gheorghe Turda pregatește un concert de colinde, la Roma, unde este invitat și Papa Francisc, iata ca soții Cornelia și Lupu Rednic vor incinge hora intr-un local…

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…

- Trei zodii primesc vești excelente despre viața amoroasa. Acești nativi vor avea parte de multa iubire și dragoste in luna decembrie, iar sarbatorile de iarna le vor purta noroc din acest punct de vedere. Ei se vor indragosti de Craciun și iși vor cunoaște sufletul pereche.

- Inna si Irina Irimes au avut o apariție de senzație. Cele doua au participat impreuna la un eveniment important, unde s-au distrat pe cinste. A fost o seara memorabila pentru vedete, dar și pentru fanii care au observat un detaliu interesant la iubita lui Deliric. Inna și Irina Rimes, apariție incendiara…

- Dinu și Deea Maxer mai țin legatura doar cand vine vorba despre cei doi copii pe care ii au impreuna. Cu toate acestea, cei doi se intalnesc, inevitabil, la evenimentele unde sunt amandoi invitați. In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, in exclusivitate acordat pentru Antena Stars, dansatoarea…

- Vineri, pe data de 4 august 2023, Tribunalul București a decis ca frații Tate sa fie puși sub control judiciar, și sa scape de masura arestului la domiciliu. Deși se pot bucura de libertate, Andrew și Tristan Tate spun ca prefera sa iși petreaca timpul tot acasa. Corba Tate are, insa, și o alta dorința.