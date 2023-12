Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Victor Cornea au o relație frumoasa și se bucura de fiecare moment impreuna. Tenismenul este apropiat de fiicele artistei, Ella și Clara, iar faptul ca este tatic a avut o influența majora. Cantareața a decis ca este omul potrivit cu care vrea sa intemeieze o familie, fiind plin de…

- Anamaria și Tudor Ionescu au povestit, in urma cu puțin timp, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, cat de mult s-a schimbat relația cu fetița lor dupa ce s-au intors din competiția „Power couple”. Iata ce dezvaluiri au facut cei doi!

- Este știrea momentului in showbiz-ul romanesc, asta dupa ce, in cursul zilei de ieri, mai multe detalii au dat de banuit tuturor cum ca Alex Bodi și Daria Radionova s-ar fi impacat. Chiar daca afaceristul a spus in repetate randuri ca intre el și frumoasa șatena nu ar mai putea exista ceva, iata ca…

- Daca Alexia Eram este obișnuita sa fie in lumina reflectoarelor, pentru fratele ei, Aris, America Express a fost prima data cand a participat la o emisiune. Concurenta spune ca, deși au existat mari provocari, intreaga experiența i-a ajutat sa fie și mai uniți.

- Alexia Eram a dezvaluit ce i-a lipsit cel mai mult in competiția America Express. Ce a spus tanara despre iubitul ei, Mario Fresh. Ce a marturisit concurenta, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Iulia Albu și iubitul ei au decis sa iși testeze limitele la America Express. Cei doi recunosc ca experiența nu a fost una deloc ușoara, din contra, au existat tot felul de provocari și ca au fost surprinși sa afle unul despre altul detalii pe care inainte de participarea competiției nu le știau.

- O vedeta din Romania a trait un șoc incredibil. A mers sa iși viziteze fetița moarta, insa cand a ajuns la mormantul ei, a aflat ca acolo era ingropat un alt copil. Blonda a trait coșmarul vieții ei și nu a vrut sa accepte ca acest lucru s-a intamplat.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au trait aventura vieții lor in America Express! Cele doua vor sa iși aminteasca pentru totdeauna de mega-aventura din competiție, astfel cp au decis sa iși faca tatuaje identice, semnificative pentru ceea ce au trait. Iata ce model au ales!