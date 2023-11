Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul Mikaela Shiffrin s-a impus duminica in al doilea slalom de la Levi (Finlanda), prima sa victorie din acest sezon care ii permite americancei sa isi imbunatateasca recordul istoric de succese in Cupa Mondiala de schi alpin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Marea sa rivala la slalom, slovaca…

- Mostenitorii lui Diego Maradona, decedat in urma cu trei ani, au castigat marti lupta pentru folosirea numelui marelui fotbalist argentinian, dupa ce cea mai inalta instanta europeana a declarat ca firma argentiniana Sattvica, care apartine fostului sau avocat, nu are dreptul la marca, relateaza…

- Chindia Targoviște continua de meciuri bune sa nu gaseasca gustul victoriei in deplasare. Astazi s-a intamplat la fel și in duelul cu Viitorul Targu Jiu, intr-un joc ce a contat pentru etapa a 12-a. In disputa cu oltenii, disputata la Turnu Severin, Chindia a terminat la egalitate, 0-0. Impotriva gorjenilor,…

- SCMU Craiova a obtinut o prima victorie importanta in noul sezon al Diviziei A1 masculin, sambata, impotriva nou-promovatei Corona Brasov. A fost 3-2 pentru trupa lui Dan Pascu, dupa un meci de doua ore și 23 de minute. La finele partidei, tehnicianul gruparii alb-albastre, Dan Pascu, precum si jucatorul…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea Cadiz, intr-un meci din etapa a opta La Liga. Madrilenii au revenit de la 0-2, informeaza news.ro.Cadiz a condus cu 2-0 pe stadionul Civitas Metropolitano, in fata lui Atletico. Lucas Pires a deschis scorul in…

- SCM Politehnica a obtinut prima victorie stagionala in editia 2023-24. Handbalistii alb-violeti si-au luat revansa pentru ultimele rezultate negative si s-a impus, la limita, in fata Stelei, scor 28-27. Ieri, in sala „Constantin Jude”, „cuplajul” timisorean de pe parchet a inceput cu victoria lui Poli…

- Jucatoarea romana de tenis Anca Todoni a declarat, miercuri, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Tiriac Foundation Trophy, ca victoria in fata bulgaroaicei Viktoria Tomova (86 WTA) este cea mai mare din cariera sa de pana acum."A fost o victorie muncita, foarte grea, impotriva…

- Reprezentativa Croatiei a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, selectionata Armeniei, in preliminariile Euro-2024.Unicul gol al meciului a fost marcat de Kramaric, in minutul 14, conform news.ro Tot in grupa D, de la ora 21.45, are loc meciul Letonia-Tara Galilor.