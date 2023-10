Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a caștigat titlul de „Miss America”. Lara Maria Popa a facut primele declarații dupa ce a devenit campion mondiala, in cadrul unui interviu, acordat in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Este telenovela momentului in acest moment, in showbiz-ul romanesc! In timp ce Anca Neacșu plange ca nu divorțeaza mai repede, soțul turc nu vrea sa se separe de ea, dar cauta in continuare și alte femei. Mai mult, acesta se posteaza mandru cu soția care ii cere divorțul. Iata ce declarații a facut blonda de la A.S.I.A.,…

- Dinu Maxer recunoaște, in cadrul unui interviu, acordat recent in exclusivitate pentru Antena Stars, tot adevarul despre relația cu femeia care a intrat in viața lui dupa divorțul de Deea. Iata declarațiile momentului venite din partea lui Dinu Maxer, dar și cum a ajuns Magdalena din prietena iubita.

- Ramona Olaru a facut noi dezvaluiri despre barbatul din cauza caruia simte din nou fluturi in stomac. Ei bine, vedeta a vorbit deschis despre acest subiect, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Iata ce dezvaluiri prețioase a facut despre sarcina.

- Vladuța Lupau este mai fericita de cand a devenit mama. Artista susține ca viața ei s-a schimbat complet de cand pe lume și-a facut apariția fiul ei, Iair. In cadrul unui interviu, recent acordat pentru Antena Stars, cantareața a vorbit despre viața pe care o are acum. Iata ce declarații a facut vedeta in…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre noul iubit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artista a dezvaluit cine este barbatul pe care l-a ținut ascuns, dar a spus și ce reguli stricte i-a impus ca sa intre in viața ei. Iata ce informații exclusive a oferit vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Cum a ajuns Cezara Cristescu sa fie urmarita de peste 1 milion de oameni. Chiar celebra influencerița a vorbit despre povestea de succes din spatele ei, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Jean Paler se afla in aceste momente pe patul de spital. Reporterii Antena Stars au luat legatura, in urma cu puțin timp, cu marele actor și au aflat care este starea de sanatate a marelui actor de la noi.