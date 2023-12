Stiri pe aceeasi tema

- A fost mare petrecere mare in weekend-ul trecut la Hotel Ina din Borșa. Acolo celebrul designer Catalin Botezatu s-a petrecut de ziua lui in stil mare, petrecerea fiind cu mulți invitați. Printre cei care i-au urat La Mulți Ani a fost și interpreta de muzica populara Oana Font, care a și susținut un…

- Catalin Botezatu a petrecut de ziua lui la taiat de porc. Petrecere tradițional romaneasca in locul uneia de lux. Designerul a implinit varsta de 57 de ani și s-a distrat patru zile și patru nopți. Vedeta a vrut sa aiba langa el de ziua lui doar prietenii și a vrut sa renunțe la petrecerile luxuriante…

- Catalin Botezatu a implinit 57 de ani. Cum a sarbatorit in Maramureș! Catalin Botezatu și-a sarbatorit ziua de naștere ieri, 3 decembrie. Designerul a implinit varsta de 57 de ani. In trecut, el obișnuia sa organizeze petreceri aniversare exclusiviste la cluburi din București. O petrecere a existat…

- In punctul de trecere a frontierei Leușeni, la pista de control s-a prezentat un cetațean ucrainean, in calitate de pasager la ruta care se deplasa spre București. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 2 decembrie 2023, sensul de ieșire din R. Moldova.

- A fost o zi speciala și este in continuare pentru Carmen de la Salciua, asta pentru ca celebra cantareața are parte de foarte multe surprize și mesaje frumoase. Cu ocazia zilei sale de naștere, Marian Corcheș i-a cumparat un cadou special soției sale. Iata cum a surprins-o barbatul pe artista!

- Este o zi speciala in familia lui Tavi Clonda! Celebrul artist iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere, iar alaturi de el este intreaga familie. Artistul a dezvaluit cum va sarbatori și ce cadou a primit din partea frumoasei sale soții, Gabriela Cristea.

- Adrian Cristea și Denisa Nechifor au sarbatorit-o in urma cu doua zile pe Rania, fiica lor. Tanara a implinit 15 ani și nu și-a dorit cadouri de lux de ziua ei, ci sa ii aiba alaturi de ambii parinți. Deși nu mai formeaza un cuplu, Adrian Cristea și Denisa Nechifor continua sa aiba o relație buna de…