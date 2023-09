Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Moculescu a facut acuzații grave pe rețelele de socializare. Vedeta susține ca cineva ar fi vrut sa o ucida pe fiica ei și i-a pus sticla pe dischetele demachiante. Nidia Moculescu a ajuns la spital, de urgența.

- In urma cu doar cateva zile, clipul video in care Mariana Ionescu Capitanescu și-a certat fiul, pe TikTok, a devenit viral. Ulterior, tanarul i-a oferit un raspuns mamei sale, tot prin intermediul platformei de socializare. Totul a pornit dupa ce artista de muzica populara s-a aratat nemulțumita de…

- Ioana Grama nu se mai ascunde! In urma cu puțin timp, influencerita a facut publice, in mediul online, primele fotografie cu iubitul! Influencerița este mai fericita ca niciodata la brațul milionarului. Cum au fost surpinși cei doi indragostiți.

- „Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale va propune Guvernului, potrivit legii, acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile victimelor precum și pentru cei afectați de tragicul eveniment de la Crevedia, jud. Dambovița, pe baza cooperarii interinstituționale cu Ministerul Sanatații și Ministerul…

- Noua persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Horia din judetul Tulcea, pe DN 22A. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau 15 persoane, iar printre ele erau trei…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, i-a transmis sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, ca autoritatile din acest stat sunt gata sa ofere sprijin pentru ranitii in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia.”Excelenta Sa, Dl Reuven Azar, Ambasadorul…

- Zhanna Samsonova ar fi murit de „foame” dupa ce a urmat o dieta deficitara in calciu și vitamina D timp de patru ani. Citește și: O noua escrocherie pe rețelele de socializare: „Tocmai a murit” Rusoaica Zhanna Samsonova, de 40 de ani, promova frecvent alimente crude pe rețelele de socializare, unde…

- Fratele vitreg al copilului de șase ani a declarat sambata, 1 iulie, la Antena 3, ca baiatul a fost aruncat in raul Ialomița chiar de prietenul sau de joaca și susține ca acesta și-a recunoscut fapta in fața autoritaților.„A plecat sa se joace cu un copil mai mic cu un an decat el. Din pacate, acolo…