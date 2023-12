Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Alba Iulia: Un șofer a acroșat o mașina, in timpul unei manevre de mers inapoi. Barbatul din mașina lovita a ajuns la spital Accident rutier in Alba Iulia: Un șofer a acroșat o mașina, in timpul unei manevre de mers inapoi. Barbatul din mașina lovita a ajuns la spital La data de 16…

- La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de comiterea infractiunilor de conducerea…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un accident rutier produs in Bistrița, pe strada George Coșbuc. O mașina a intrat intr-un copac, iar din primele informații o persoana a fost grav ranita. Doua echipaje SMURD și un echipaj de descarcerare pentru asigurarea masurilor…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost solicitati prin SNUAU 112, sa intervina la un accident rutier, in localitatea Valu lui Traian. Incidentul rutier s a produs in Valu lui Traian, in zona Valea Seaca, iar una dintre masini s a rasturnat. La fata…

- Indragitul prezentator a trecut recent printr-o experiența terifianta. Razvan Botezatu a fost implicat intr-un grav accident rutier. Mașina in care era vedeta a fost facuta praf in urma impactului. Primele declarații facute de acesta și imagini de la locul incidentului. Razvan Botezatu, implicat intr-un…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la una dintre trecerile de pietoni din zona Parcului Tabacarie. In accident au fost implicate doua autoturisme, mai exact un Audi inmatriculat in Constanta si un…

- Gigi Becali a facut primele declarații dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier! Patronul FCSB și-a lovit mașina de lux, iar acum a spus cum s-a produs accidentul și in ce stare se afla in aceste momente. Gigi Becali a condus o mașina care valoreaza o avere.

- Aza a fost implicata intr-un accident rutier in Capitala. Un șofer neatent a lovit-o din plin pe artista și i-a distrus partea stanga a mașinii. Mai mulți participanți in trafic au reușit sa se fereasca de impact, astfel ca nu au mai fost și alte victime.