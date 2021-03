Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul provocarilor ridicate de epidemia de COVID-19, 2020 a fost un an cu totul atipic, ce a produs transformari in toate domeniile vieții, inclusiv in materie de locuire. Fie ca ai ceva de inchiriat, fie ca te afli in cautarea unei locuințe temporare, cu siguranța te intrebi cum mai merg lucrurile…

- Interviu cu managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Foto: https://www.facebook.com/beatrice.mahler.75 RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 ianuarie, ora 13:20) - Reporterii…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat sambata dimineașa ca in Capitala și in Cluj-Napoca nu mai sunt locuri disponibile pentru vaccinare in acest moment, in etapa a doua.„Nu mai sunt locuri disponibile la București și la Cluj. Lucru imbucurator, din perspectiva faptului ca oamenii iși doresc…

- Vorbim despre 14.000 de doze care vor ajunge, maine, in Romania, intr-o prima tranșa simbolica iar, in total, in țara noastra vor ajunge intre 400 și 450.000 de doze de vaccin Moderna. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinarea, spunea ca acesta va fi livrat in tranșe, odata pe saptamana…

- Secretarul de stat Raed Arafat, care este șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), s-a vaccinat azi la pranz impotriva Covid-19. Arafat și angajații DSU s-au vaccinat la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, anunța hotnews . „Este…

- Acesta si angajatii DSU se vaccineaza la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala.La inceputul saptamanii trecute s-a vaccinat și coordonatorul campaniei naționale de vaccinare antiCovid, medicul Valeriu Gheorghița. Va reamintim ca a patra tranșa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, se vaccineaza azi, odata cu personalul din cadrul DSU, incepand cu ora 12.00, anunța hotnews . Arafat și angajații DSU se vor vaccina la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota”…