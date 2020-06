Star AMENINȚAT cu moartea A primit amenințari cu moartea, potrivit soției sale, pentru ca a spus ca cei care fac gestul de a se aseza in genunchi in timpul imnului american au demonstrat „lipsa de respect fața de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 14 ani, din județul Botoșani, a fost sechestrat, batut și amenințat cu moartea de catre doi barbați. Cand a aflat de experiența teribila prin care a trecut copilul, tatal lui a sunat imediat la 112. Se pare ca incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in Dangeni.…

- Doi barbati din municipiul Sfantu Gheorghe, care au organizat o petrecere cu peste 30 de invitati la domiciliu si au amenintat cu moartea oamenii legii care au incercat sa-i determine sa respecte restrictiile impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus, au fost arestati preventiv pentru…

- La data de 20 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Sohodol unde era semnalata o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 70 de ani ar fi agresat-o pe concubina sa,…

- Un barbat este cercetat de procurorii clujeni sub control judiciar, dupa ce a amenintat cu moartea un politist care verifica respectarea prevederilor ordonantelor militare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Caz absolut șocant petrecut ieri in zona Oașului. Un barbat care avea stabilita interdicție de a se apropia de fosta soție s-a dus la aceasta acasa, a amenințat-o cu moartea dupa care a incercat la propriu sa o omoare, lovindu-o cu mașina. Biroul de Informare si Relatii Publice al Parchetului de pe…

- Curtea de Apel Constanta a suspendat judecata in dosarul care un tanar din Constanta este acuzat ca a batut si amenintat cu moartea un echipaj al Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare Constanta SMURD Constanta. Minuta "Avand in vedere dispozitiile art. 43 alin. 2 din Anexa nr. 1 la…

- Ziarul Unirea Și-a amenințat iubita cu moartea: Ordin de protecție și dosar penal intocmite de polițiștii din Aiud, pentru un barbat din Prahova Și-a amenințat iubita cu moartea: Ordin de protecție și dosar penal intocmite de polițiștii din Aiud, pentru un barbat din Prahova Polițiștii din Aiud au emis…

- Un barbat din Alba Iulia care a amenintat cu moartea jandarmii veiti sa aplaneze un scandal pe care l-a provocat a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi penale. Faptele inculpatului U. Lucian au avut loc in 31 martie 2019. Acesta a incheiat un accord de recunoastere a vinovatiei cu Parchetul…