- Eduard Novak, Ministrul Sportului, i-a transmis un mesaj lui David Popovici, dupa aurul la 100 de metri liber la Campionatul European de Inot și recordul mondial stabilit. Popovici a scris istorie pentru Romania la Roma, stabilind un nou record mondial, 46, 86, la 100 metri liber. El l-a depașit pe…

- Kristof Milak și Alessandro Miressi, clasați pe doi și trei in proba de 100 de metri liber, au vorbit la superlativ despre cursa istorica facuta de David Popovici, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Inot, de la Roma. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit…

- Romania va fi reprezentata de 11 sportivi la Campionatele Europene de Natație pentru seniori de la Roma, programate in perioada 11-21 august. La inot vor concura David Popovici (100 metri, 200 metri, 400 metri liber, stafeta 4×100 metri liber), Alexandra Dobrin (200 metri mixt, 400 metri mixt), Alexandra…

- David Popovici (17 ani) a obținut o noua medalie la Campionatul European de inot pentru juniori de la Otopeni, de aceasta data in proba de 4x100 metri liber, in echipa de ștafeta mixta a Romaniei.

- Dupa ce David Popovici (17 ani) a impresionat la Campionatul Mondial de Natație, dupa ce devenit campion mondial la proba de 100 m liber și la cea de 200 de metri liber. In toata istoria acestei competiții, un singur om a reușit sa caștige probele de 100 și 200 metri liber la aceeași ediție și acesta…

- David Popovici ramane cu capul pe umeri, la o zi dupa ce a caștigat pentru Romania primul titlu mondial la inot masculin. In urma cu cateva zeci de minute, adolescentul de 17 ani care scrie deja istorie a obținut cel mai bun timp pentru calificarea in semifinalele probei de 100 de metri liber, de la…

- David Popovici a obtinut titlul de campion mondial pe distanta 200 de metri liber, la Budapesta, dar a stabilit si un nou record mondial la juniori. In plus, el l-a depasit si pe australianul Ian Thorpe in topul celor mai buni timpi scosi la aceasta proba.

