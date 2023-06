Stăpânii de sclavi din Maramureș, pedepse mai dure. Vor sta mult şi bine după gratii! Membrii clanului din Maramures au fost denumiți stapani de sclavi, comportamentul lor fața de muncitorii aduși cu forța sa munceasca la ferma justificand pe deplin acuzația. Ei ademeneau sarmanii care dormeau prin gari cu bomboane și banane. Le-au produs oamenilor traume ”catastrofale”. Pana la 8 ani de inchisoare Dupa mai bine de trei ani de […] The post Stapanii de sclavi din Maramureș, pedepse mai dure. Vor sta mult si bine dupa gratii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

