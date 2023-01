Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- "Luni ne vom exprima oficial pozitia. Avem o intrebare foarte simpla: are Rusia dreptul de a ramane membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU si de a fi in ONU?", a spus Kuleba, vorbind in timpul unui maraton televizat national in noaptea Craciunului."Avem un raspuns convingator si motivat:…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite vor aloca 55 de miliarde de dolari continentului african in urmatorii trei ani, inaintea summitului SUA-Africa, gazduit de presedintele Joe Biden la Washington in perioada 13-15 decembrie, transmite AFP. Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american,…

- O sonda lunara japoneza a decolat duminica, 11 noiembrie, de la baza din americana Cape Canaveral din Florida, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres . Aceasta ar putea deveni atat prima nava spatiala privata, dar si nipona, care sa aterizeze pe suprafața Lunii. Lansarea a fost efectuata…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acordat miercuri (30 noiembrie) medaliile „Legion d’Honneur” veteranilor americani din cel de-al Doilea Razboi Mondial la Ambasada Franței de la Washington. Ceremonia care a avut loc la Ambasada Franței de la Washington face parte din vizita lui Macron in SUA…

- Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut aceste afirmatii intr-o declaratie in care i-a numit "caini fideli" ai Statelor Unite pe presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol si pe"alti idioti".Ministerul de Externe sud-coreean a declarat marti ca analizeaza impunerea de sanctiuni…

- 75 de tari, printre care Statele Unite, Marea Britanie si Franta urmeaza sa semneze o declaratie comuna prin care se angajeaza sa se abtina de la bombardarea zonelor urbane. Acordul international a inceput sa fie negociat in urma cu trei ani, inainte de razboiul din Ucraina. Este de asteptat ca Rusia,…

- Alexandru Lazescu, in dialog cu fostul rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza, profesorul universitar Vasile Isan. Principalele teme de discutie sunt conturate in jurul unui numar de intrebari fundamentale. Ne indreptam, din nou, ca in perioada Razboiului Rece, catre o lume cu doua blocuri in…