Stany colaboreaza cu Rema si Offset pentru single-ul Only You Producatorul si DJ-ul francez, Stany, care a realizat hituri care ii definesc cariera cu artiști internaționali de peste un deceniu; cu toate acestea, astazi, el lanseaza un single oficial de debut sub propriul sau nume; un banger gata pentru ringul de dans, „Only You”, alaturi de Rema și legenda rap-ului din Atlanta, Offset. Inainte de lansarea pieselor, Stany a fost indemnat de DJ Khaled, producator de hit-uri, care a povestit un prolog postat pe rețelele sociale (vizionați aici) susținand mai mulți creativi sa iasa din culise și sa fie in centrul atenției pentru contribuțiile lor. Odata cu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

