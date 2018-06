Stanley Anderson a murit!

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurator! Gheorghe, un barbat de numai 31 de ani, s-a stins din viața dupa o suferința lunga, la un spital din Germania. El a fost diagnosticat cu tumoare la ficat, care s-a extins in timp la stomac, apoi in tot corpul. Ultima dorința a barbatului a fost sa fie inmormantat in Romania, insa familia…

- Doliu in fotbalul romanesc! Vasile Copil a murit la varsta de 81 de ani. Fostul fotbalist care a jucat la Rapid intre 1956 si 1962, s-a stins dupa o lunga și grea suferința. (Promotiile zilei la monitoare) Vestea ca Vasile Copil, fost președinte de onoare al AFC Rapid, a murit i-a șocat pe suporterii…

- Marian Argint a murit! Tanarul avea doar 33 de ani și a lasat un gol imens in sufletul familiei sale, dar și a apropiaților. (Promotiile zilei la monitoare) Azi a fost anunțata o mare pierdere in muzica lautareasca romaneasca. Cunoscutul violonist din județul Gorj, Marian Argint, a murit. Vestea morții…

- Familia regala britanica ascunde reguli de conduita foarte ciudate, ar spune unii. Una dintre ele este aceea ca micuța prințesa Charlotte nu are voie sa manance la aceeași masa cu parinții ei. (Promotiile zilei la monitoare) Nu este o noutate faptul ca familia regala trebuie sa respecte un numar mare…

- Jurații și prezentatorii emisiunii “Romanii au talent” au avut parte de un anunț extraordinar. Desigur, și cei de acasa au fost uimți de marturisirea facuta de doi dintre concurenții show-ului de talente in cadrul galei din marea finala. (Promotiile zilei la monitoare) Aflați printre finaliștii de la…

- Polițiștii scoțieni au gasit un cadavru in apropiere de South Queensferry, care s-a dovedit fiind a solistului Scott Hutchison. Ultima oara cand a fost vazut, Scott Hutchison, in varsta de 36 de ani, ieșea dintr-un hotel din South Queensferry din apropiere de Edinburgh. Familia acesuia a declarat intr-un…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…