Stâni de oi verificate de poliţişti pentru a se convinge de îngrijirea animalelor Un numar de 24 de stani situate in zona de munte si de deal a judetului Maramures au fost verificate de politisti, fiind aplicate 31 de sanctiuni pentru fapte de natura penala in domeniul protectiei animalelor, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Au fost efectuate 24 de controale pentru modul de respectare a conditiilor de sanatate, bunastare si detinere a animalelor la nivelul unitatilor de tip stana si/sau tabere de vara. Cu aceasta ocazie au fost legitimate 64 de persoane, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 31 de sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

