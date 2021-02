Stânga radicală din Germania și-a ales la conducere două femei Partidul german Die Linke (stânga radicala) a ales sâmbata în fruntea sa un tandem feminin, care îl va conduce în perspectiva alegerilor legislative federale din septembrie, cu ambitia de a da un nou elan unei formatiuni marcate de divizari cronice, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres.

Delegatii reuniti într-un congres online, din cauza pandemiei, le-au ales pe Janine Wissler (39 de ani) si Susanne Hennig-Wellsow (43 de ani) pentru a conduce partidul, aflat în prezent la 7%-8% din intentiile de vot.

Rezultatul de sâmbata mai trebuie confirmat…

Sursa articol: hotnews.ro

