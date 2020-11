Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 2,11% la 2,10%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si rata dobanzii aferente facilitatii…

- BNR a menținut dobanza de politica monetara la 1,5% pe an, dar a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, joi, reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta ale institutiilor…

- Consiliul de Administratie al Bancii Mondiale a aprobat marti un plan de ajutoare de 12 miliarde de dolari pentru a garanta tarilor in curs de dezvoltare accesul rapid la vaccinuri cand vor fi disponibile, potrivit unui comunicat al institutiei, citat de AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția…

- Colegiul Național ”Carol I” din Craiova iși inchide porțile pentru elevi și cadrele didactice. Activitațile didactice vor trece de maine, 30 septembrie, exclusiv pe on-line. Acest scenariu de lucru va fi pus in practica pana pe 13 octombrie. Masura a fost luata ca urmare a confirmarii mai multor cazuri…

- Indicele ROBOR la 6 luni a ramas la 2,03%, cel mai redus nivel atins din 10 noiembrie 2017. Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu 6 august, dar si de…

- Show-ul de televiziune Cerbul de Aur 2020 #GENERATII va fi difuzat de postul TVR 1, pe 13 septembrie, de la ora 21.00, potrivit news.ro.Editia de anul acesta a concursului si festivalului Cerbul de Aur, a XX-a, trebuia sa aiba loc la Brasov in perioada 20 - 23 august, insa Consiliul de Administratie…

- 10 angajați de la Opera Naționala din București au fost confirmați cu Covid-19, iar toți contacții direcți ai acestora au intrat in izolare pentru doua saptamani. Toate spectacolele programate au fost anulate a anunțat Ștefan Ignat, director al Operei Naționale București, luni, la Digi 24.„Pe parcursul…

- Mirela Calugareanu este membru in CA al CEC Bank din 2017 asa ca o eventuala numire in functia de presedinte nu ar trebui sa ridice probleme din perspectiva obtinerii aprobarii necesare de la BNR, scrie ZF.ro. CEC Bank este cea mai mare banca pe care o detine statul, avand o cota de piata…