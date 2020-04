Stiri pe aceeasi tema

- Energia Pandurii – CSM Satu Mare 34-31 (18-18) Handbalistii lui Vasile Stanga s-au impus in urma cu o ora in meciul disputat la Targu Jiu cu CSM Satu Mare. Energia a castigat cu o diferenta de trei goluri un meci in care a dat mari emotii celor 800 d...

- Energia Pandurii joaca azi cu liderul Ligii Nationale, HCM Constanta, acesta fiind considerat un meci dificil al returului. Handbalistii merg la victorie desi gazdele sunt favorite prin prisma valorii lotului si a locului din clasament. Gorjenii sunt...

- Dinamo se pregateste pentru un meci de zile mari, duminica, 22 martie, cu PSG, la Bucuresti, in optimile Ligii Campionilor. Facem cunostinta cu echipa-colos a handbalului masculin, alimentata de banii care sustin si proiectul din fotbal care l-a ademenit la Paris pe Neymar, de la FC Barcelona.

- Seria de invincibilitate a echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, care dura de 13 etape, s a incheiat astazi, dupa ce formatia de pe litoral a fost invinsa pe teren propriu de CSM Bucuresti, in etapa a 20 a a Ligii Nationale. Oaspetii s au impus cu 28 24 12 10 .HC Dobrogea Sud se afla…

- Gloria Bistrița și CSM București se pregatesc pentru mecurile din cupele europene, iar adversarele echipelor romanești au inregistrat rezultate diferite. Gloria Bistrița a invins cu 34-25 pe Rapid, intr-o restanța din etapa a 15-a a Ligii Naționale. Echipa lui Horatiu Pașca a condus de la un capat…

- Croatul Ante Kuduz (Dinamo) și Alicia Fraga Fernandez (SCM Rm. Valcea) nu și-au primit premiile, in schimb jucatorii romani da. Tehnicienii din Liga Zimbrilor l-au desemnat pe croatul Ante Kuduz cel mai bun stranier din campionatului Romaniei. Kuduz ar fi trebuit sa-și primeasca premiul vineri seara,…

- Dinamo a debutat in 2020 cu o victorie concludenta, 32-25 cu CSM București, in ultimul meci din etapa a 15-a a Ligii Naționale. Campioana a condus cu 20-8 la pauza, dupa care a odihnit jucatorii de baza. „Alb-roșiii” au ajuns la 14 meciuri consecutive fara infrangere. CSM București a pierdut in aceasta…

- Handbalistii de la Energia Pandurii au intrat in linie dreapta cu pregatirea debutului de retur. In prima etapa, programata pe 31 ianuarie, acestia vor juca in deplasare la Suceava, drumul fiind ingrijorator pentru antrenorul Vasile Stanga. Tehnician...