Stănescu: Vom merge în fiecare judeţ să vedem din ce cauză am avut rezultate mai slabe Situatia din organizatiile judetene ale PSD care au obtinut rezultate mai slabe la alegerile prezidentiale va fi discutata in perioada urmatoare impreuna cu conducerea interimara a partidului, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. "Ne vom intalni impreuna cu conducerea interimara si vom sta de vorba cu fiecare organizatie in parte, asta vom face in urmatoarea perioada, dupa ce taiem porcul, pana sa taiem si porcul. Vom merge peste tot, in fiecare judet, vom sta de vorba si vom face analize asa cum trebuie sa vedem din ce cauza am avut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, noul secretar general interimar al PSD, a declarat ca partidul este deschis la noi membri, dar și-ar dori ca listele de inscriere sa fie pline de intelectuali și tineri. El a precizat ca o analiza a rezultatelor va avea loc dupa ”taiere porcului”.”PSD a dat dovada de maturitate.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1 ca in ședința CEX nu s-a pus problema schimbarii șefilor de filiale cu rezultate slabe dar „vom discuta altfel” dupa finala prezidențiala cand fiecare județ trebuie sa aduca 50% plus 1 din voturi pentru candidatul…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, sustine ca salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum au decis social-democratii. "Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene a ALDE Tulcea, Octavian Popa, sustine ca protocoalele de colaborare cu PSD trebuie sa ramana valabile pentru a nu pune in pericol stabilitatea administrativa a comunitatilor, in ciuda situatiei politice de

- BERBEC Vei da dovada de mai multa incredere in tine in aceasta saptamana, iar acest lucru te poate ajuta in afaceri și negocieri. Fie ca vrei sa vinzi sau sa cumperi, ideea este ca știi sa te joci cu vorbele și vrajești pe oricine se afla in fața ta. In cazul in care nu stai prea bine cu banii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat luni, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020, la Universitatea „Babes-Bolyai”, situatia din educatie, spunand ca singura constanta a ultimilor ani a fost perindarea pe functia de ministru a unor persoane fara nicio vocatie si fara nicio preocupare…

- Liderul ALDE Oradea Dorin Corches adreseaza colegilor sai de partid o scrisoare deschisa, cerand convocarea unui congres, in care ”primarii, consilierii locali, consilierii judeteni, dar si membrii simpli ALDE sa aiba ocazia sa-si spuna punctul de vedere”. El are mai multe intrebari referitoare la situatia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao, in perioada 8-9 septembrie, va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei IBERIA. Se…