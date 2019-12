Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale, ca la implinirea a 101 ani de la Marea Unire, tot prin unire, romanii, cei din tara ori din lumea intreaga, vor reusi sa faca "fapte mari" pentru natiune. "Azi se implinesc 101 ani de la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale, ca in aceasta zi le doreste "tuturor romanilor, din tara si de departe, sa aiba incredere si convingere in puterea noastra, ca natiune, de a promova interesele Romaniei si de a construi impreuna…

- Ziua Naționala este, fara doar și poate, un prilej de bucurie pentru toți romanii. A mai trecut un an peste aceasta națiune și, dincolo de emoția rememorarii celui mai important moment din istoria țarii noastre, staruie intrebarea fireasca, incotro ne indreptam? Suntem, fie ca ne place, fie ca nu,…

- Pastrand traditia, si in acest an, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești și județ organizeaza activitati cultural-educative dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. Programul evenimentelor este urmatorul: Muzeul „Crama 1777” Valea Calugareasca,…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor afirma ca marti seara au fost doua dezbateri - una reala, cu Viorica Dancila si o mascarada, cu Iohannis. "Am avut pana la urma doua dezbateri: una reala, cu Viorica Dancila și o mascarada, cu Iohannis. Una in care Viorica Dancila nu a evitat pe nimeni…

- Primaria Alba Iulia, Divizia IV Gemina și ceilalți organizatori ai evenimentelor ce se desfașoara la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale – 1 Decembrie, in cadrul Festival de Romania 2019, prezinta joi detalii organizatorice, in conferința de presa. La 101 ani de la Marea Unire, autoritațile locala,…

- FOTO – Arhiva Liviu Dragnea si familia sa au interdictie de a intra in Statele Unite din cauza implicarii fostului demnitar in fapte de coruptie, a anuntat joi Departamentul de Stat intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. „Secretarul de stat Michael R. Pompeo i-a interzis public intrarea in Statele…

