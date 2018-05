Stiri pe aceeasi tema

- "Solutia legislativa potrivit careia Guvernul poate ca, prin hotarare, sa adauge noi entitati economice celor care sunt deja sau vor fi exceptate, prin lege, de la aplicarea regimului juridic prevazut de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, este contrara art. 61 alin. (1) din Constitutie,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei arata, in motivarea deciziei prin care Legea de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a fost declarata constitutionala, ca Parlamentul a lasat la latitudinea exclusiva a Guvernului modalitatea de aplicare a unui act normativ de nivelul legii.…

- Autoritatile locale sunt libere sa stabileasca nivelul de impozitare pentru cladiri si este neconstitutional ca Guvernul sa stabileasca o limita fixa, a declarat ieri vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, citat de Agerpres, anunta Hotnews. « Este neconstitutional.…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a explicat ca pana la sfarșitul acestei luni, Guvernul va veni cu o noua Lege a achizițiilor publice, care va fi adoptata prin Ordonanța de Urgența.”Nu știu cum va arata aceasta lege, ca nu sunt specialist in achiziții publice.…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Senatul, unda verde pentru initiativa care schimba legea radarelor Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.