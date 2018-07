Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat vineri, la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, astfel incat "toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii". "Ceea ce va asigur este ca va…

- DNA precizeaza, vineri, ca modificarile la Codul Penal, adoptate de catre Parlament, vor duce la dezincriminarea unor categorii ample de fapte pedepsite de lege, dar si la clasarea unor dosare pe rol, deoarece au fost incluse conditii suplimentare in sfera infractiunilor. Directia Nationala…

- Comisia parlamentara speciala a dat miercuri un raport de admitere pentru Codul administrativ cu opt voturi "pentru" si trei "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie trimis saptamana viitoare in plenul Camerei Deputatilor. "Astazi am finalizat raportul pe Codul administrativ, el urmand ca saptamana…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti, la finalul sedintei Comisiei pentru fonduri europene din Camera Deputatilor, ca invita Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste afirmatiile referitoare la riscul pe care si-l asuma Romania prin adoparea Codului administrativ.…

- "Am finalizat dezbaterile la codul de procedura civila. procedural, de aici inainte va merge la Senat in calitate de prima Camera. In functie de forma care va fi adoptata la Senat (...) va fi din nou sesizata Comisia noastra pentru a face un nou raport catre Camera Deputatilor care este camera decizionala.…

- Legea prin care o persoana detinatoare a unui card bancar poate solicita bani lichizi direct de la comerciantii unde isi fac cumparaturile „doarme linistita la Camera Deputatilor”, a declarat joi, intr-o conferinta, George Anghel, director executiv al Asociatiei de Plati Electronice din Romania.…

- Toate produsele importate in Romania vor avea etichete si instructiuni de folosire in limba romana, conform unui proiect legislativ depus la Senat de catre deputatul Mihai Weber, presedintele comisiei de control al SIE. Proiectul face referire mai ales la masini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile,…