Stănescu (PSD): PSD trebuie condus de o echipă aleasă aşa cum conclavul alege papa Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stanescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca alegerea conducerii partidului ar trebui facuta similar modului in care este ales papa la Vatican, adica sa fie alesi cei mai buni social-democrati, iar echipa respectiva "sa fie o fotografie frumoasa". "Intr-adevar PSD trebuie condus de o echipa, o echipa care trebuie sa fie, am facut o comparatie,( ...) asa cum conclavul alege papa, cam asa imi doresc eu (...) sa fie aleasa echipa de conducere a PSD. Sa fie o fotografie frumoasa, cum spun eu, si sa fie alesi in conducerea centrala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

