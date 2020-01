Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. Intrebat de ce PSD nu vrea sa revina la guvernare in cazul…

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu.

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general...

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu a declarat, luni dimineața, ca PSD nu trebuie sa revina la guvernare in perioada urmatoare, deoarece romanii trebuie sa vada masurile luate de Guvernul Orban, care nu au nicio legatura cu „agenda cetațeanului”.„PSD nu trebuie sa revina la…

- „Bugetul de acum e un pic mai fantasmagoric decat cel facut de Dancila. Nu știu de unde vor face incasarile. Nici nu sunt taxe suplimentare, nici venituri suplimentare, nu cred ca au gasit bani in camara. Toata lumea, Banca Naționala, toți spun ca vom avea o creștere de maxim 3%, ei au 4,1%", a declarat…

- Fostul premier și liderul Pro Romania Victor Ponta susține ca pana la alegerile parlamentare nu va mai fi nicio moțiune de cenzura, iar Ludovic Orban va continua sa fie premier. „Nu va...

- Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul este deschis unor noi aliante. Lista posibililor parteneri incepe cu Pro Romania si continua cu UDMR si minoritatile nationale, care si-au promis sprijinul si actualului Guvern. Pentru Ludovic Orban, noua conducere a PSD are un mesaj linistitor – nu va depune acum…

- "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe temele pe care o sa ni le dea dansii.(...) Parlamentarii PSD vor face opozitie. Nu ne cereti sa nu facem opozitie. Ar fi culmea. Noi vom face opozitie, asteptam sa treaca luna…