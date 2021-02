Stănescu (PSD): Eu cred că poporul va ieși în stradă și ei vor pleca. Acest guvern nu va rezista un an Stanescu a mai spus, la Antena 3, ca, in opinia sa, „poporul va ieși in strada și ei vor pleca”, comparand guvernul Cițu cu guvernul CDR din perioada 1996 – 2000. Orban da vestea despre pensii pentru milioane de romani „Acest guvern nu va rezista un an de zile, nu are cum sa reziste un an de zile la masurile pe care le iau”, a mai spus Stanescu. SONDAJ: Peste 55% dintre romani vor sa se vaccineze anti-covid anul acesta „Vin cu legea bugetului și bineințeles ca ne gandim la o moțiune de cenzura, cand avem și artimetica in sensul asta. Ca nu depunem o moțiune de dragul moțiunii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

