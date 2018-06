Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, opineaza ca UDMR nu va vota motiunea de cenzura initiata de PNL si spune ca pentru a trece este Opozitia ar trebui sa aiba majoritate. "Motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca pentru ca, in primul rand, opozitia trebuie sa aiba majoritate. Si, din toate calculele care sunt acolo, eu cred ca UDMR nu va vota motiunea de cenzura. Cred, dar nu am certitudinea sau sa am ceva din partea lor. Dar, cred ca nu vor avea majoritate si nu vor iesi. (...) Ne vom intalni, vom discuta... putem sa fim in sala, putem sa nu fim in sala, pentru ca am invatat…