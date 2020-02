Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a recomandat, luni, premierul Ludovic Orban sa-si dea demisia daca doreste anticipate si sa nu se bazeze pe social-democrati. Afirmatia vine in contextul depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului, dupa ce Executivul si-a asumat raspunderea pe legea care prevede…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a susținut duminica, la Timișoara, ca e necesara reformarea Comitetului Executiv al partidului. Astfel, prin modificarea statutului formațiunii, alaturi de președinții de organizații, din CEx o sa faca parte primarii de mari municipii și președinții de consilii…

- Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stanescu, a afirmat vineri ca "anticipate, pentru romani, va insemna austeritate", mentionand ca nu intelege ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde de lei pe care i-a imprumutat in trei luni, in conditiile in care se spune ca nu sunt bani pentru…

- Intr-o intalnire cu sustinatorii din Calarasi, liderii interimari ai formatiunii au descris plastic situatia in care au gasit partidul – “PSD este ca un tren ajuns pe linie moarta, deraiat intr-o gara abandonata”. Iar un primar le-a cerut sefilor sa nu mai trimita in dezbateri TV colegi care spun despre…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a reacționat la anunțul premierul Ludovic Orban de a fi incepute procedurile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, punctand ca vine intr-un context internațional incert asta deși „Parlamentul este funcțional”.Citește și: Caștigarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, le-a spus colegilor senatori și deputați, luni, la o ședința in Parlament, ca iși cere scuze pentru scandalul iscat dupa afirmațiile sale legate de un blat intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. „Eu va cer scuze daca v-am suparat”, le-a spus Stanescu…

- Au fost discuții aprinse in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD de marți seara. Printre cei care s-au contrat s-au numarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei și Marian Oprișan, 54 de ani, liderul din Vrancea al partidului.La ieșirea de la CEx, Gabriel Firea n-a negat conflictul cu…