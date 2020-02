Ei bine, din ce am auzit peste uichend, vedem ca, iata, pretentiile la partidoiul iesean au crescut nu numai in domeniul culturii generale, ci si in cel al vestimentatiei. De-un par egzamplu, voi stiti de ce nu va mai prinde loc pe listele de contilieri locali la alegerile din iunie actualul ales si sforar Misu Gabril? Fiti atenti aicea ce motiv, dragi telespectatori: cica pentru ca nu vine imbracat in costum la sedinte, dar si pentru ca, zice-se, s-ar fi vandut lui (...)