Standard & Poor’s menține rating-ul României. Riscuri dacă bugetul deraiază din cauza blocajului politic Agenția de rating Standard & Poor’s a menținut vineri rating-ul Romaniei la BBB-/A-3 cu perspectiva stabila, pe motiv ca, in ciuda incertitudinii politice sporite in urma demiterii recente a guvernului la moțiune, PNRR recent aprobat și procedura de deficit excesiv vor duce la o disciplina fiscala suficienta pentru a depași luptele partizane și pentru a realiza consolidarea bugetara in urmatorii doi ani. Agenția afirma ca demiterea guvernului Florin Cițu in data de 5 octombrie 2021, dupa o moțiune in Parlament, a lasat Romania fara un guvern in plina creștere a numarului de cazuri COVID-19 și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

