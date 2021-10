Standard & Poor's si Moody's au reconfirmat ratingul Romaniei. Perspectiva este stabila

Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de rating Moody’s a reconfirmat vineri, 15 octombrie 2021, ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta si a imbunatatit perspectiva din negativa in stabila„, anunta Ministerul Finantelor. Potrivit…

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie. Perspectiva ratingului este stabila. In luna aprilie…

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie.

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…

- Consolidarea fiscal-bugetara si cresterea economica continua si consolidata se afla printre obiectivele principale ale actualului ministrul al Finantelor, Dan Vilceanu, conform declaratiilor pe care le-a facut, joi, la ministerul de resort. "In primul rand, stiti ca e un proiect pentru e-facturare in…

- „Inflația nu este la nivel record și nici nu e 5%, 5% e o estimare a Bancii Naționale. Din punctul meu de vedere, lucrul acesta trebuie discutat in primul rand cu titularul problemei, care este Banca Naționala. Pe de alta parte, Guvernul Romaniei nu a mai luat masuri care sa genereze inflație anul acesta,…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, spune ca Guvernul nu a mai luat nicio masura care sa genereze inflație in anul 2021, dupa ce datele Institutului Național de Statistica arata ca rata anuala a inflației a urcat de la 3,9% la 5% in luna iulie. „Inflația nu este la nivel record și nici nu e 5%,…

- Guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, potrivit Reuters. ”Am intrat in al patrulea val…