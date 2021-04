Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor – Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa. ”Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatații, Ioana Mihaila (PLUS), ca in opinia social-democraților sunt 5 urgențe pentru noul membru al Guvernului: „Sa obtina rapid o rectificare a bugetului Ministerului Sanatatii…

- CJSU Alba a impus noi masuri de combatere a pandemiei de COVID-19 la nivelul orașului Baia de Arieș, care se vor aplica cu incepere de maine, 19 aprilie 2021 – ora 00.00 (vezi Art. 4). Luand in dezbatere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…

- Corpul de Control al Guvernului a descoperit nereguli la toate nivelurile, incepand cu prefectul de Timis, șeful Inspectoratului Judetean de Jandarmerie Timis si jandarmii participanti la interventie, despre care se scrie in raport ca au „manifestat superficialitate in indeplinirea sarcinilor de serviciu”,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta discuta, la ora transmiterii acestei știri, un set de noi restricții la nivel național, odata cu prelungirea starii de alerta. Propunerile vor fi inaintate Guvernului și o decizie finala ar urma sa fie oficializata in ședința Executivului care incepe…

- Zeci de pasari flamingo roz au murit in ultimele zile intr-o laguna din nordul Greciei dupa ce au inghitit alice de plumb utilizate in mod ilegal de vanatori, a anuntat un grup ecologist, transmite agentia ANA, citata de AFP. "De la sfarsitul lunii ianuarie, cand am primit primele doua…

- Poliția din Grecia a anunțat, sambata, ca a capturat „324 kg de cocaina pura” in centrul orașului Salonic și a arestat trei persoane, presupuși lideri ai „unei rețele internaționale de trafic de droguri”, informeaza France Presse, citata de Agerpres . Cele trei persoane arestate sunt un albanez, un…

- Panathinaikos a invins OFI Creta, scor 2-0, in runda #18 din campionatul Greciei, iar Ladislau Boloni (67 de ani) a ajuns la patru victorii consecutive pe banca formației de pe Apostolos Nikolaides Stadium. Panathinaikos a obținut o noua victorie in campionatul Greciei și se afla pe locul 5, cu 31 de…