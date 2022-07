Stiri pe aceeasi tema

- Mahmud Shaher a venit din Siria in Romania in urma cu cațiva ani și pare ca s-a intergrat foarte bine in peisajul autohton. Ce asemanari, dar și diferențe a gasit intre cele doua țari.

- Hector Ayala a venit la Stand-up Revolution și a facut show. Dupa un inceput timid, platoul s-a umplut rapid de energia lui debordanta și ce s-a intamplat pana la final, i-a facut pe toți sa se ridice de pe scaune.

- In ediția 4, Dan Badea, care e și juratul grupului, este invitatul special din aceasta seara. El e aici sa ii incante pe toți cu un numar de stand-up de senzație, menit sa starneasca hohote de ras.

- Alexandru Banciu, concurentul in varsta de 33 ani, a povestit ca și-a inceput cariera de stand-upper in urma cu mai mult timp. El chiar a deschis de cateva ori show-urile de stand-up ale lui Tep, Vio și Costel.

- Comediantul de stand-up Dave Chappelle a fost atacat de catre o persoana care a reușit sa ajunga pe scena de la Hollywood Bowl din Los Angeles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Luni, 9 mai, incepand cu ora 20:30, in Log Out din Baia Mare are loc un show de stand-up comedy inedit. Invitații speciali sunt Adi Bobo și Jolt. „Dupa ce-au cucerit atat țara, cat și juriul de la iUmor, vin in orașul nostru pentru a ne povesti aventurilor lor. Daca ii știți, inseamna ca va […] Source

- iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Cristian Grigorescu a revenit pe scena emisiunii iUmor cu un numar de stand up comedy bazat pe o intamplare din viața lui. La un moment dat, Mihai Bendeac a fugit brusc de la masa juraților.

- iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Originar din Republica Moldova și antrenat sa livreze glume in limba rusa, Igor Cepoi și-a incercat norocul la Antena 1 și a facut primul sau moment de stand-up in romana. Iata cum s-a desfașurat prestația.