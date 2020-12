Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a invins-o pe Hapoel Beer Sheva cu 3-0, joi, pe teren propriu, in Grupa C a competitiei de fotbal Europa League. Senegalezul Abdallah Sima a deschis scorul (31), Stanciu l-a majorat in min. 36, iar tabela a fost…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost integralist in victoria la scor a lui Rangers din optimile de finala ale Cupei Ligii Scoției, impotriva lui Falkirik (4-0). Ianis Hagi a revenit printre titularii lui Rangers in meciul de Cupa Ligii, disputat duminica. Internaționalul roman nu a reușit sa iși treaca numele…

- Astazi sunt programate toate cele 24 de meciuri ale etapei #3 din grupele UEFA Europa League, primele partide incepand de la ora 19:55. Vezi AICI cele mai importante faze din UEFA Europa League Grupa A: liveTEXT de la 22:00 » Young Boys - ȚSKA Sofia Grupa B: liveTEXT de la 19:55 » Rapid Viena - Dundalk…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a dat pasa decisiva la golul prin care Slavia Praga a invins-o pe Bayer Leverkusen cu 1-0, joi seara, pe teren propriu, in Europa League la fotbal. Stanciu l-a servit pe Peter Olayinka la golul marcat in min. 80. Internationalul roman a ratat un penalty…

- De ziua lui, Ianis Hagi (22 de ani) a fost aproape de gol, dar Kemar Roofe (27 de ani) i-a facut cadou reușita serii, lob de la centru. Și a intrat intr-o altercație cu antrenorul gazdelor care a scapat de sub control Excelent start de sezon in Europa League. Performanța solida a echipei și trei puncte…

- Ianis Hagi (21 de ani) a contribuit decisiv la calificarea lui Rangers in grupele Europa League, avand o prestație apreciata in meciul cu Galatasaray (scor 2-1). Rezultatele și urnele din Europa League pot fi vazute aici Mijlocașul roman a inceput meciul de pe Ibrox ca titular și nu a dezamagit. Impotriva…

- Rangers a invins-o categoric pe Lincoln (Gibraltar), scor 5-0, in turul doi preliminar din Europa League. Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist la oaspeți. In turul III, Rangers va juca impotriva celor de la Willem II (Olanda). Tavernier a deschis scorul pentru scoțieni in minutul…

- Șeful celor de la Rangers a explicat de ce nu-l va face fericit Ianis Hagi daca-și va ridica nivelul de joc doar în meciurile din competițiile europene ale sezonului. Fotbalistul pare a reveni în cea mai buna forma. El a oferit doua pase decisive în victoria concludenta a lui Glasgow…