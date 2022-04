Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- O suceveanca judecata intr-un dosar de evaziune fiscala, in calitate de administrator al unei firme, care mai avea la activ o condamnare cu suspendare pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata, a incasat o pedeapsa drastica la Tribunalul Suceava.Iuga Ionela a fost condamnata la…

- Daniel Buzdugan a fost la un pas sa intre la inchisoare, daca un eveniment nefericit se petrecerea pe platoul de filmare a unei ședințe foto. Actorul povestește cum a fost salvat de o forța divina și vorbește despre ce l-a invațat tatal sau, gardian de penitenciar. Daniel Buzgdugan a povestit cu lux…

- Sophia, o fetița in varsta de doi ani din Iași, a murit la spital, dupa ce mama și concubinul acestei au a torturat-o in mod repetat. Femeia va primi inchisoare pe viața pentru fapta pe care a facut-o.

- Barbatul in varsta de 35 de ani, din Targoviste, care si-a ucis sotia in casa parintilor din Valeni, a incercat sa isi ia viata de doua ori in puscarie. Chiar el a fost cel care le-a spus oamenilor legii ca a comis oribila crima, dupa ce s-a rasturnat cu masina. […] Articolul Tanarul care si-a ucis…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn (New York), potrivit AFP. Intr-o…

- Aneeqa Ateeq, in varsta de 26 de ani, a fost gasita vinovata si condamnata la moarte de catre un tribunal din Rawalpindi, dupa ce a fost inregistrata o plangere impotriva ei in temeiul legilor draconice privind criminalitatea cibernetica si blasfemia din Pakistan. Femeia, in varsta de 26 de ani, a…