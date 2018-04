O maseuza a depus plangere pentru agresiune sexuala impotriva celebrului Stan Lee, creator al mai multor supereroi Marvel, acuzandu-l de faptul ca a atins-o in mod inadecvat la momentul petrecerii faptelor, care s-ar fi produs anul trecut la Chicago, relateaza AFP. In plangerea sa depusa luni, Maria Carballo il acuza pe scenaristul si editorul de 95 de ani ca s-ar fi mangaiat in fata ei si ca ar fi atins-o cu partile genitale. Potrivit textului, faptele dateaza din aprilie 2017, cand creatorul Spider-Man si al Avengers, printre altii, a venit la Chicago pentru o conventie destinata benzilor desenate.…