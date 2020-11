Guvernul nu are niciun interes ca Romania sa revina la starea de urgenta si va cauta sa ia toate masurile pentru a tine economia activa, de la garantii de stat la finantari din fonduri europene si la investitii publice, ca sa absoarba forta de munca, a declarat, joi, Tanase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului Romaniei.



"Noi nu avem niciun interes sa revenim la starea de urgenta. Economia trebuie sa continue sa functioneze. In starea de urgenta am avut o pierdere de 3% din PIB, venituri neincasate la bugetul de stat, iar societatea noastra functioneaza la parametri…