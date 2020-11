Stamule: România are un deficit uriaş pe zona de produse procesate Romania are un deficit de 5-6 miliarde de euro pe segmentul de produse procesate, iar pentru a sprijini acest sector vor fi proiecte ce ar putea beneficia de fonduri europene prin viitoarele programe operationale, astfel incat sa fie stimulata micro-productia industriala din zona de agribusiness, a declarat, marti, Tanase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului Romaniei.



"O alta zona in care ne vom concentra, ca un mesaj direct catre mediul de afaceri, este legat de industria procesatoare, pe partea de alimente. Am facut o analiza destul de complexa pe balanta comerciala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minister of Public Finance, Florin Citu, announced on Tuesday that the budget deficit for the first nine months of this year is of 6.36 pct of the GDP, or 67.27 billion RON, according to AGERPRES."Romania, together with the global economy, is going through the largest crisis in the last 100…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania was running an agri-food trade deficit of 968.2 million euros in H1 2020, down 11 percent from the 1.087 billion euro deficit registered a year ago, shows data centralized by the Ministry of Agriculture And Rural Development (MADR) made available at the request of AGERPRES. Romania's trade…

- Romania a ajuns la un deficit bugetar uriaș in primele opt luni ale anului. 54,7 miliarde de lei, insemnand 5,18% din PIB, recunosc și cei de la Ministerul Finanțelor. Cu alte cuvinte, in momentul de fața,...

- ADVERTORIAL. Compania Vascar este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata carnii din Romania, cu o cifra de afaceri de 20,5 milioane de euro la finalul anului trecut si distributie nationala, atat in hypermarket-uri cat si in magazine specializate.

- „Gandirea noastra e una simpla. Stiti ca liberalii aveau mesajul «prin noi insine». Ce se poate face in Romania putem produce in Romania si trebuie sa producem in Romania in mod competitiv, indiferent daca este rezultatul unei initiative economice a unui intreprinzator roman sau daca este o investitie…