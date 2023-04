Stiri pe aceeasi tema

- „Tare discutabila (și ciudata) practica asta a Curții Constitutionale de a modifica legile prin decizii de inadmisibilitate totuși… ”, scrie jurista de la PAS, Olesea Stamate pe facebook . „Prima a fost legea avocaturii… Acum… legea 26 privind Pre-vettingul. Prin paragraful 143 Curtea lasa o portița…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au anulat, miercuri, o dispozitie a unui magistrat de la Tribunalul Bucuresti prin care se confisca suma de 1,4 milioane euro de la Vanessa Amal Youness, iubita fostului sef al DGIPI Gelu Oltean, condamnata initial la 3 ani inchisoare cu executare pentru trafic…

- Deputata PAS, Olesea Stamate, i-a facut o remarca lui Anatol Țurcanu, președintele Adunarii Generale a Judecatorilor, dupa ce ultimul a pronunțat greșit numele lui Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția. „Nu e Waikiki, e Buquicchio”, i-a spus aceasta, aseara la Cabinetul din Umbra de…

- Un cuplu din Chișinau a fost reținut de oamenii legii, aceștia sunt banuiți de comercializarea drogurilor in proporții deosebit de mari. Astfel, conform datelor prezentate de IGP, cei doi sunt un barbat in varsta de 34 de ani și concubina sa de 24 de ani. De la inceputul anului 2022, aceștia primeau…

- Un antrenor de tenis a pus pe picioare o retea de trafic de droguri. Condamnat sever in prima instanta, a primit o pedeapsa cu o treime mai mica in urma apelului. A mai incercat sa scape de condamnare, invocand dispozitiile Curtii Constitutionale privitoare la prescriptia raspunderii penale. Nu a reusit…

- Parlamentul va numi, in acest an, un nou Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, asta dupa ce mandatul Maiei Banarescu va expira in data de 8 aprilie curent. Deputata PAS Olesea Stamate a inregistrat, in data de 6 martie, o inițiativa legislativa privind constituirea Comisiei speciale pentru…

- „Nu este o modificare a Constituției, ci o ajustare la decizia Curții Constituționale”, declara șefa comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate. Declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni de la RliveTV. Potrivit Olesei Stamate, excluderea sintagmei „limba moldoveneasca” din Constituție…

- Omul de afaceri Nelu Iordache scapa de o pedeapsa de 12 ani și jumatate de inchisoare primita pe fond in dosarul delapidarii Blue Air, dupa ce Curtea de Apel București a decis incetarea procesului impotriva sa.Decizia a fost luata de judecatori in contextul in care faptele de care era acuzat Iordache…