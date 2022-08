Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident rutier a avut loc luni, 15 august, intre localitațile Nadașelu și Sanpaul. Din primele informații, un barbat ar fi pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat.Barbatul prezinta mai multe rani și este consultat de medici la locul accidentului, potrivit ISU Cluj.„Referitor la Accident rutier,…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism in orașul Arad.

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism in orașul Arad.

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina azi, 3 august, in jurul orei 12.29, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din comuna Chețani. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat…

- Un echipaj al Poliției de Frontiera din cadrul Direcției regionale SUD a fost implicat intr-un accident rutier. Cazul a fost inregistrat ieri seara, in timpul deplasarii in scop de serviciu, din mun. Cahul spre punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni.

- Accident la Daia Romana: Un șofer beat, din Deva, a pierdut controlul autoturismului și a intrat intr-o stiva de lemne Accident la Daia Romana: Un șofer beat, din Deva, a pierdut controlul autoturismului și a intrat intr-o stiva de lemne Un accident rutier a avut loc duminica, 12 iunie, la Daia Romana,…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita- Timisoara, in localitatea Maureni, judetul Caras-Severin. O femeie aflata la volanul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Presa locala…

- Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Un accident rutier in care a fost implicat și un șofer de 45 de…