Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene vor impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene. Masura se va aplica și italienilor care se intorc dintr-o calatorie intr-o țara europeana. Orice calator provenind din Uniunea Europeana va trebui sa efectueze…

- Timișoara este in carantina pana in 24 martie inclusiv, in urma unui ordin semnat de șeful DSU Raed Afarat, dupa ce in ședința CJSU s-a decis ridicarea carantinei. Decizia a iscat reacții diferite la nivel local. Ministrul de Interne a anunțat deja ca problema Timișoarei va fi discutata in ședința de…

- Inca 10 ani fara taxe suplimentare de Roaming in țarile Uniunii Europene. Comisia Europeana anunța ca va propune prelungirea acestui sistem și dupa 2022, cand expira actualele reguli, care au intrat in vigoare in 2017. Sistemul ne permite locuitorilor din țarile membre, care calatoresc in spațiul Uniunii,…

- Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat…

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 a fost lansata vineri in Bosnia-Hertegovina, cu vaccinul rusesc Sputnik V. Acesta a fost administrat intr-o prima etapa doar personalului din sistemul sanitar, cel mai expus, din cauza cantitatilor insuficiente de doze, scrie agerpres . Bosnia devine, astfel, a treia…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Ucraina a inclus din nou Moldova in lista țarilor din „zona roșie”. Acest lucru este menționat intr-un comunicat de presa plasat pe site-ul Ministerului Sanatații din țara vecina. Astfel, pe langa Moldova, din lista mai fac parte alte 80 de țari, cum ar fi Romania, Rusia,…

- Ambasada Romaniei in Italia a publicat informațiile referitoare la masurile restrictive pentru combaterea raspandirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 in Italia, aplicabile in perioada 16 ianuarie – 5 martie 2021.

- Trei zone din Italia intra din nou in carantina incepand de luni, 18 ianuarie, anunța un purtator de cuvant al ministerului Sanatații. Astfel, regiunile italiene Lombardia si Alto Adige din nord si Sicilia din sud trec din scenariul portocaliu in cel roșu, in care se inchid magazinele neesențiale, iar…