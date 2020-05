STAHANOVIȘTII PRINTRE NOI: N-am nevoie de politicieni care fac jaloane cu tractorul sau vopsesc copaci Indemnuri stahanoviste vin in val, in ultima perioada, peste noi, tot deodata cu din ce in ce mai proasta calitate a informațiilor ce circula in spațiul public. Din nefericire, se intampla asta și in zona jurnalismului (teoretic) profesionist, nu numai la personaje defecte din mediul virtual. Pe scurt, intr-o prosteasca incercare de a manipula și a bucura, probabili, oarece stapani, noile indemnuri stahanoviste vor sa fixeze o „corectitudine politica” romaneasca reinviata, cu nesaț, din miezul cel mai negru al comunismului. Conform „vitejescului indemn”, cetațeanul trebuie sa devina… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

