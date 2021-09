Stagiune estivală bogată, toamnă promițătoare la Filarmonica brașoveană Dupa o vara plina de evenimente muzicale in aer liber savurate de foarte mulți spectatori, unii din zona, alții turiști, tineri și varstnici, mulți copii veniți cu parinții, a sosit timpul pentru retragerea pasionaților și…platitorilor de bilete in salile de concert. Unele institutii de cultura si-au reluat deja activitatea, altele se pregatesc sa o faca […] Articolul Stagiune estivala bogata, toamna promițatoare la Filarmonica brașoveana apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

