- Concertul ''Saftita (balkanic project) by Marius Mihalache'' va fi prezentat in premiera la sala Amfiteatru, situata pe acoperisul Teatrului National ''I.L. Caragiale'', pe 8 septembrie, in deschiderea micro-stagiunii de concerte-recitaluri in aer liber, informeaza…

- Ion Caramitru, directorul Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti si presedintele UNITER, a transmis intr-o declaratie publica ca este profund socat de ceea ce s-a intamplat pe 10 august in fata Guvernului Romaniei si ca este solidar cu cei care au suferit nevinovati, scrie News.ro."Sunt…

- Litoralul este in aceste zile locul unor evenimente de marca la care publicul este invitat gratuit - de la concerte, la proiectii de film, expozitii si spectacole. Alte distractii se pot face contra cost - plimbare pe lac, pe mare, in delta, sedinte de yoga sau festivaluri pe plaja.

- Luand in considerare prognoza meteo pentru data de azi, care indica ploaie și grindina, Teatrul de Stat Constanța (TSC) a luat decizia de a muta ultimul spectacol din Festivalul Internațional de Teatru MITURILE CETAȚII in interior. Așadar, „Magic Național”, spectacolul Teatrului Național „I. L. Caragiale”,…

- Primul spectacol va avea loc duminica seara, in Gradina Publica, iar programul artistic estival se va incheia pe 26 august. Organizatorul acestui veritabil tur de forta cultural este Primaria Galati, impreuna cu Fundatia „Andreiana Juventus”, Teatrul de Papusi „Gulliver”, Centrul Cultural „Dunarea de…

- Numeroși actori, oameni din lumea artei, artiști și expați din lumea de business s-au adunat in Foaierul Media al Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București la expoziția pictorului german Marcel Thiele, in perioada 7 – 20 iunie 2018. Celebrul violoncelist Adrian Naidin a marcat deschiderea expoziției…

- Cunoscutul artist plastic german Marcel Thiele a vernisat o noua expozitie personala, de data aceasta la Teatrul National „I.L.Caragiale” din Bucuresti. Evenimentul a avut parte si de un concert inedit, sustinut de violoncelistul Adrian Naidin si de celebrul acordeonist Emy Dragoi.