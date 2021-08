Stagiu de pregatire practică pentru elevii clujeni în Cipru (P) Stagiile de pregatire practica din cadrul mobilitații s-au desfașurat în perioada 28.06-09.07.2021 în Paphos, unul dintre cele mai apreciate orașe antice din Cipru. În proiect au fost cuprinși 20 de elevi din clasele a XI-a de profesionala, din care 13 elevi clasa XI P2, calificarea profesionala – Bucatar și 7 elevi din clasa XI P3, calificarea profesionala Cofetar-Patiser.

Elevii au fost însoțiți pe tot parcursul acestei experiențe de doua profesoare de specialitate.

Combinație unica dintre experiența pe plan culinar și personal

