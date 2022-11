Stagiu de pregătire în vederea acordării primului ajutor Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, jandarmii satmareni din cadrul structurilor de ordine publica și-au conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj. Ramona Ardelean – coordinator SMURD Satu Mare i-a instruit pe jandarmii satmareni și le-a oferit informații de baza despre modul de acțiune in situații care sa necesite prim ajutor imediat. Sesiunea a constat atat in pregatire teoretica, cat si practica, fiind exersate manevrele de resuscitare in caz de stop cardio-respirator… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

