- Pericolul dublu al incetinirii cresterii si al inflatiei ridicate, sau stagflatiei, va lovi economia mondiala in acest an, deoarece razboiul Rusiei impotriva Ucrainei afecteaza redresarea dupa pandemia de coronavirus, potrivit unei cercetari efectuate de Financial Times.

- Declarațiile contradictorii despre progresele negocierilor de pace taie speranțele unui acord care sa puna capat cât mai repede razboiului din Ucraina, care a intrat în a șasea saptamâna. Serghei Lavrov a vorbit miercuri despre un „progres substanțial” în negocierile…

- SUA anunta impunerea de sanctiuni impotriva a peste 400 de persoane si entitati, printre care oligarhi rusi, politicieni si companii de aparare in legatura cu invadarea Ucrainei, in contextul in care liderii occidentali se intalnesc la Bruxelles pentru a discuta raspunsul lor la razboi, relateaza…

- Germania se declara sambata pregatita sa accepte o "restrictionare tintita" a accesulu Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o "limitare a pagubelor colaterale" alte unei astfel de masuri, relateaza AFP. "Lucram la modul in care sa se limiteze…

- ”Lucram la modul in care sa se limiteze pagube colaterale ale unei deconectari de la SWIFT”, anunta intr-un comunicat ministri germani de Externe Annalena Barbock si al Economiei Robert Habeck. ”Avem nevoie de restrictii tintitte si funtcionale”, subliniaza cei doi ministri.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Generalul-maior Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, a declarat marți dimineața ca „pe masura ce activitațile militare de pregatire militara s-au incheiat, ca intotdeauna, marșurile vor fi desfașurate intr-un mod combinat catre punctele de dislocare permanenta”, scrie Euronews…