Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari ai grupului „Invictus Romania” participa, in perioada 13 – 25 octombrie, la ediția a VII-a a „Stafetei veteranilor”. Traseele se vor reuni la Carei, de Ziua Armatei Romaniei, intregind drapelul tricolor. – Traseul albastru acopera vestul tarii si va incepe din Resita pe 21 octombrie, cu etape…

- Grupul Invictus Romania participa la cea de-a VII-a ediție a Ștafetei Veteranilor, eveniment organizat in contextul sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei. La ”Ștafeta Veteranilor” participa alergatori din viața civila și militari in activitate, in retragere sau in rezerva, precum și militari raniți in…

- Voluntari ai asociatiei Invictus Romania participa, incepand de marti dimineata, la Stafeta Veteranilor, eveniment organizat in contextul sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, marcata anual pe data de 25 octombrie. Startul evenimentului a fost dat la ora 6,00, de comandantul Inspectoratului Judetean…

- Actiunea va presupune purtarea in alergare a unei stafete reprezentata de una dintre culorile drapelului tricolor albastru, galben si rosu, pe trei trasee.Voluntari ai grupului Invictus Romania vor participa, in perioada 13 25 octombrie, la cea de a VII a editie a Stafetei Veteranilor, eveniment organizat…

- Primarii din Turda și Campia Turzii, Cristian Matei, respectiv Dorin Lojigan, și-au pastrat mandatele. La Turda, Matei Cristian a candidat din partea PNL, obținand aproape 7.800 de voturi din partea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi in jurul orei 14:00, pe DN 15E60 in localitatea Luna a avut loc un accident. "Un conducator auto in varsta de 54 de ani, din Campia Turzii ar fi parasit partea carosabila, intrand intr-un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 19 august 2020, la invitaia dl. Gal Avram, candidatul ALDE pentru funcția de primar a municipiului Campia Turzii, ne-a onorat cu prezența cunoscutul fotbalist Dica Emil Cosmin, jcare a activat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația Pro Infrastructura a facut un update la modul in care se lucreaza la tronsonul Iernut – Campia Turzii al Autostrazii A3 Transilvania. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!